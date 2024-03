Yvonne Coldeweijer verklapt hoeveel Gordon werkelijk nog op de bank heeft staan

Nu Gordon zijn complete theatertour van tafel heeft geveegd, rest ons allen maar één brandende vraag: hoelang kan de marktpleintroubadour nog teren op zijn uitdunnende fortuin? Volgens een spion van Yvonne Coldeweijer niet zo lang. “Hij is bijna blut!”

‘Het is echt bijna op’

In een uitzending van Roddelpraat liep Gordon nog enorm te pochen met zijn vermogen. Naar eigen zeggen zou hij miljoenen hebben opgestreken tijdens zijn jaren bij SBS en hier prinsheerlijk van kunnen leven. Volgens Yvonne Coldeweijer is hier echter niks van waar, zo meldt ze op haar juicekanaal.

Ze ontkent overigens niet dat Gordon een waanzinnig salaris had onder contract bij SBS. Zo durft ze wel te stellen dat hij miljoenen had, maar nadruk op HAD. “Die had hij ook gekregen van John de Mol. Maar die zijn echt bijna op.”

Niet vol te houden

Gordon heeft momenteel geen tv-contract meer en nu ook zijn shows zijn gecanceld, lijkt…