Yvonne Coldeweijer schrijft column over ‘wanhopig kaboutertje’ Schimmelpenninck

Yvonne Coldeweijer haalt Sander Schimmelpenninck compleet door haar sapcentrifuge, tot er enkel nog een hoopje zompige pulp overblijft. Zielig, 40+, breezerdrinkend, vreemdgaand kabouterpulp, om precies te zijn. Ze slaat keihard terug naar aanleiding van een column die Sander over haar schreef in de Volkskrant.

Rioolbewoner

Sander noemt Yvonne een ‘rioolbewonder’ in zijn column in de Volkskrant. “Het beschamende van Coldeweijer is dat zij zichzelf als moreel zuiver ziet. Alsof andermans huwelijksperikelen wérkelijk een misstand zijn die aan het licht gebracht moet worden. Alsof de terreur van haar tradwivestroepen wérkelijk gerechtvaardigd is. Coldeweijer zegt voortdurend van dingen te ‘schrikken’ wanneer ze ‘smullen’ bedoelt, maar de meute ziet het quasi-fatsoenlijk bedrog niet,” schrijft de journalist de vernietigende tekst.

Yvonne slaat terug

Uiteraard is die column Yvonne niet ontgaan. “Kaboutertje Schimmelpenninck was de afgelopen…