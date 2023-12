Yvon Jaspers onthult eindelijk of blonde boerin Bernice (23) liefde gevonden heeft

Iedereen vraagt zich sinds Boer Zoekt Vrouw af of de knappe, maar preutse, boerin Bernice de liefde nog heeft gevonden na haar deelname. Eindelijk is het verlossende antwoord daar..

Boerin Bernice haar hopeloze liefdesavontuur van Boer Zoekt Vrouw

Het was weer een geweldig seizoen van Boer Zoekt Vrouw dit jaar, met bijzondere boeren en boerinnen. Het is knap hoe ze de types toch altijd weten te vinden, en dit jaar zelfs in het buitenland. Misschien is de meest besproken deelneemster wel boerin Bernice. De blondine heeft heel wat tongen los gemaakt. Zo was Bernice misschien ook wel de meest besproken deelneemster. Het is moeilijk om te kijken naar hoe preuts Bernice is. Ook kan de boerin heel chagrijnig kijken, en kreeg het voor elkaar geen enkel gesprek over gevoelens te beginnen. Het leek op het gegeven moment alsof Bernice misschien wel een beetje gevoel kreeg, maar toen stuurde ze beide mannen weg voordat het te spannend werd. Van het idee om op citytrip te gaan met een jongen…