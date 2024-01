YouTuber Mascha Feoktistova gooit video van g*ngb*ng online: ‘Alles voor het geld’

Mascha Feoktistova, beter bekend als de YouTuber ‘Beautygloss‘, is met haar vriend een zeer onchristelijke weg ingeslagen. Ze wonen namelijk elke parenclub in de omstreek uit. Het hoogtepunt van afgelopen jaar? “Ja, toch wel echt met die vier vrouwen!”

In de naam van ‘lekker open kaart spelen’ besluit Mascha, die normaliter make-up tutorials plaatst, in een video haar hele swingerclub-experience uit de doeken te doen. Ze installeert zich samen met haar bloedhitsige vriend Gregor op een fluwelen bank om haar volgers rode oortjes te bezorgen. “Dit was echt de climax!”

Parenclub

In een eerdere vlog vertelde Mascha al dat zij en haar vriend niet volledig monogaam zijn. Ze vinden het namelijk dolletjes om te experimenteren buitenshuis. Zo nu en dan gaan ze daarom op ontdekkingstocht in een exclusieve parenclub. Naar eigen zeggen is deze ‘prachtig’ en vliegen mensen ‘vanover de hele wereld’ naar een specifieke…