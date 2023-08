YouTube gaat onbewezen claims over kankerbehandelingen verbieden

Een content moderatiebeleid opstellen voor een videoplatform lijkt mij per definitie een verschrikkelijke baan. Ouwe Sisyphos heeft een minder gekmakende job. Denk je net de kaders een beetje te hebben dichtgetimmerd, komt de volgende stroom aan desinformatie op gang. Deze week heeft YouTube de bal weer halverwege de helling gerold. Claims over kankerbehandelingen die niet kunnen rekenen op steun vanuit het medische establishment worden voortaan verwijderd.

Dr. Garth Graham aan het woord

Deze update is afkomstig van het hoofd van YouTube Health, Dr. Garth Graham. In een recente blogpost definieert Dr. Graham het soort content dat voortaan niet meer welkom is op het platform als volgt: “…content die kankerbehandelingen promoot die bewezen schadelijk of ineffectief zijn, of content die kijkers afraadt om hulp te zoeken bij een medische professional.”

Kennelijk drijft er nogal wat content rond op het platform waarin op zijn zachtst gezegd dubieuze claims worden…