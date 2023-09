YouTube Create brengt videobewerking en AI-assistentie naar YouTube

De nieuwe videoproductie app YouTube Create is nu als beta verkrijgbaar in een beperkt aantal landen.

YouTube is het grootste, bekendste platform voor publicatie van video. Om die positie ook te verwerven voor het maken van met name de immens populaire korte video’s, komt het met nieuwe functies en een nieuwe app: YouTube Create

YouTube dateert uit 2007 en is daarmee inmiddels een oudgediende in de wereld van social media. Waar het zich aanvankelijk goed staande wist te houden tegen nieuwkomers als Vine, moet het nu ook weerwoord bieden aan platforms als TikTok en de Reels van Instagram. Desondanks mogen YouTube Shorts, zoals korte video’s heten bij het platform van Google, zich in de nodige populariteit verheugen. YouTube spreekt van 70 miljard dagelijkse views. Om dat verder aan te moedigen komen er een aantal nieuwe functies aan. De meest belangwekkende is misschien wel dat je straks op YouTube zelf video’s kunt monteren en produceren, met de YouTube…