Youtube beticht van gericht adverteren naar kinderen

Youtube wordt er in de VS van beticht dat het – ondanks eerdere beloftes – toch de gegevens van minderjarige gebruikers verzamelt en die gegevens inzet voor gerichte reclames. In september 2019 beloofde Youtube, na druk van Amerikaanse overheidsinstanties en de COPRA wet, dat het hier mee zou stoppen. Youtube zelf ontkent dat het deze overeenkomst heeft gebroken. Maar een uitgebreid rapport van Adalytics beweert het tegendeel.

Ook “For Kids” video’s voorzien van cookies

Niet elke gebruiker van Youtube heeft een account. En niet iedereen vertelt de waarheid over de eigen leeftijd. 100% voorkomen dat er gericht geadverteerd wordt naar minderjarig, is ook gewoon lastig. Maar YouTube heeft tijden een YouTube “for kids”, en de afspraak was dat het platform in ieder geval dergelijke video’s met rust zou laten waar het gaat om gericht adverteren. Adalytics zegt dat YouTube deze belofte heeft gebroken. Volgens YouTube is het onderzoek misleidend.

Adalytics…