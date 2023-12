Yolo Investments lanceert nieuw €100 miljoen fonds voor Blockchain, Fintech en Gaming

Yolo Investments heeft aangekondigd zijn ecosysteem van investeringen uit te breiden met de lancering van een nieuw fonds, Yolo Fund II. Dit fonds, dat zich richt op de sectoren gaming, blockchain en fintech, is gestructureerd als een commanditaire vennootschap geregistreerd in Guernsey en heeft goedkeuring ontvangen van de Guernsey Financial Services Commission (GFSC).

Yolo Fund II

Met een kapitaal van €100 miljoen, zal Yolo Fund II een aanvangsopbrengst van €50 miljoen hebben, aangevuld met een extra €50 miljoen die wordt toegezegd door Yolo Investments. Deze investeringen zullen zich voornamelijk richten op gaming, fintech en activa gerelateerd aan blockchain-technologie.

Het eerste fonds van Yolo Investments, opgericht in 2019, heeft indrukwekkende resultaten behaald met investeringen in meer dan 100 activa en een beheerd vermogen van meer dan €600 miljoen, resulterend in een intern rendement van meer dan 40%.

