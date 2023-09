Yolanthe over co-ouderschap met Wesley: ‘Trots op ons’

Yolanthe Cabau doet in Beau Monde een boekje open over het co-ouderschap met haar ex-man Wesley Sneijder . Ze is trots op hoe ze het ouderschap aanpakken.

Yolanthe Cabau Wesley Sneijder Ibiza

Yolanthe is samen met Xess Xava afgereisd naar Ibiza, om daar samen drie weken door te brengen met de familie. Opvallend is dat ook Wesley aanwezig is op de familietrip naar het eiland. Yolanthe deelt liever niet op sociale media wanneer zij en haar ex samen zijn. “Dan krijgen we weer allerlei vragen en daar zit ik niet op te wachten. We zijn nog steeds heel goede maatjes en Wes en Xess zien elkaar zo vaak als mogelijk is.”

En van dat laatste was aan het begin van de scheiding geen sprake. De trauma’s van Yolanthe hadden veel impact op haar en ze probeerde haar leven weer op de rit te krijgen. Xess Xava was vanaf het begin eigenlijk al gewend dat zijn vader veel weg was. “Ik ben trots op hoe we het nu doen en ik zorg ook dat Xess nooit een slecht woord hoort of leest over zijn vader….