Yolanthe Cabau maakt grootste blunder ooit en wordt knalrood

Yolanthe Cabau: de vrouw, de mythe, de legende. Je zou denken dat het die meid allemaal feilloos afgaat. Toch komen zelfs zulke volmaakte wezens wel eens oog in oog te staan met grote uitdagingen. De presentatrice onderging namelijk een bijzondere behandeling en suprise: dat liep niet zo best af.

In gesprek met ‘Kek Mama‘ (een platform voor moeders vol tips over knallen na de bevalling en het herstellen van ‘de ravage down under‘) deelt Yolanthe haar beste schoonheidstips.

Ondeugende Yolanthe

Yolanthe vertelt in het interview dat ze ook wel eens ondeugend is geweest. Zo zou ze vroeger maar liefst twee nachten lang met dezelfde mascara hebben geslapen en droeg ze geen zonnebrand. Inmiddels is dat anders. Ze strooit nu met tips over het smeren van SPF, maskertjes met appelazijn en veel water drinken. Heel leerzaam. Daarmee krijg je zelfs de grootste heks weer op de rit.

Knal- en knalrood!

Maar het gaat ook wel eens mis bij de half Spaanse…