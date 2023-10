Yolanthe Cabau heeft groot nieuws over zichzelf en haar ex-man Wesley Sneijder

Yolanthe Cabau (38) en Wesley Sneijder (39) zijn al even gescheiden. Zij heeft nu groot nieuws over hen.

Yolanthe onthult dat zij en Wesley de voorbije zomer drie weken samen hebben doorgebracht. Samen hebben ze voor hun zoontje Xess Xava (7).

De actrice beklemtoont dat de band tussen en Wesley goed is. “Mensen denken weleens dat Wesley en Xess elkaar niet meer zien, maar dat is niet zo.”

“Deze zomer hebben we bijvoorbeeld drie weken met z’n drieën opgetrokken. Wes en Xess waren dagelijks samen en hebben alleen maar leuke dingen gedaan”, citeert RTL Boulevard haar in De Telegraaf.

“Natuurlijk is het allemaal anders dan bij de meeste gezinnen, maar wij hebben een structuur gevonden die werkt. Zolang hij gelukkig is, doen we het goed.”

Yolanthe zegt dat zij de zorg voor Xess Xava op zich neemt. “Negentig procent van de tijd ben ik alleen met Xess. Ik geniet zo van hem, hij zit vol levensvreugde.”

“Het is niet altijd makkelijk om in je eentje een kind op te…