Yolanthe Cabau deelt droevig nieuws: “We missen je”

Yolanthe Cabau deelde een emotionele post. De actrice doet dat op haar Instagram Stories. Ze staat stil bij een verlies.

Yolanthe Cabau en haar zoon Xess Xava denken emotioneel terug aan het overlijden van hun overleden schoonmoeder en oma Sylvia Sneijder.

Wesley’s moeder overleed in juli op de leeftijd van 59 jaar. “We missen je”, schreef Yolanthe in haar Instagram-verhalen.

In 2022 werd bekend dat Sylvia de diagnose longkanker had gekregen, maar later dat jaar werd ze kankervrij verklaard.

Yolanthe had eerder berichten gedeeld waarin ze uitdrukking gaf aan hoeveel ze Sylvia mist.

Ze deelde een video waarin haar zoon een grote foto van zijn oma vasthield. Yolanthe omschreef het als een “hartverscheurend moment”.

Ik wil iedereen heel erg bedanken voor alle hartverwarmende berichten die ik de afgelopen week heb ontvangen over het verlies van Xess Xava’s mooie, liefdevolle en veel te jonge oma Syllie

“We waren van plan om deze mooie foto van oma Syllie af te drukken….