Yamaha True X soundbar cashback: 170 euro retour! (sponsored)

Yamaha True X soundbar

De True X Soundbar van Yamaha levert ongekende kwaliteit in een fraai design voor een bijzonder scherpe prijs. In december kan je deze soundbar set nóg voordeliger aanschaffen!

De Yamaha True X soundbar is beloond met een EISA award en dat is niet voor niets. Deze schitterend gestileerde soundbar levert een overtuigende surround-ervaring, zonder dat je je hele kamer vol speakers hoeft te zetten. Met slimme keuzes zorgt de Yamaha True X voor groots en intens geluid, terwijl je niet meteen je complete 13e maand hoeft uit te geven. In combinatie met de True X Sub 100A subwoofer krijgt elke film nog meer impact. Koop je in december 2023 een van de Yamaha True X soundbar bundels, dan kan je 170 euro retour ontvangen met de Yamaha True X cashback actie!

Yamaha True X cashback actie: welke combinatie kies jij?

De Yamaha True X cashback actie is van toepassing op twee…