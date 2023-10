Yamaha True X Bar 50A review: scherpe keuzes voor superieur geluid

De Yamaha True X Bar 50A soundbar mist wat features van duurdere soundbars, maar levert wel uitstekende geluidskwaliteit.

De Yamaha True X Bar 50A is scherp geprijsd, maar brengt uitstekende geluidskwaliteit voor films, series én muziek. Met weloverwogen keuzes heeft Yamaha een soundbar gemaakt die een krachtig alternatief biedt voor de dure concurrenten van JBL, Samsung en Sony.

De Yamaha True X Bar 50A (kortweg: SR-X50A) is een gloednieuwe Dolby Atmos-soundbar die recent een EISA Award oppikte. Er zijn inmiddels heel wat soundbars in het luxere segment op de markt. Deze Yamaha valt op vanwege zijn redelijke prijs van 899 euro en met zijn concept. De True X Bar is bedoeld om eenvoudig in gebruik te zijn, ook op vlak van streaming. Zo je wilt, kan je hem wel uitbreiden met draadloze speakers, die ook nog eens als losse Bluetooth-speakers kunnen werken.

Yamaha True X Bar: alleen een soundbar, of toch een combinatie?

De soundbar zelf heet eigenlijk…