XRP stijgt naar de 4e positie in Cryptomarkt, overtreft Binance Coin in marktkapitalisatie

XRP staat er de afgelopen tijd goed voor. Dusdanig zelfs dat het project concurrent Binance Coin (BNB) voorbij wist te streven op basis van marktkapitalisatie. De crypto bereikte vandaag een waardering van $36,5 miljard, terwijl BNB op $36,3 miljard gewaardeerd staat.

De recente sterke prestatie van XRP ten opzichte van BNB kan mogelijk worden toegeschreven aan de verschillende juridische situaties waarin de bedrijven achter deze twee tokens zich bevinden. Stuart Alderoty, de advocaat van Ripple, heeft onlangs de unieke status van XRP in de Verenigde Staten benadrukt. Na een gerechtelijke uitspraak heeft XRP als enige cryptocurrency de classificatie gekregen dat het geen effect (security) is. Deze juridische status onderscheidt XRP van de meeste andere digitale tokens, zoals BNB, en kan een belangrijke rol spelen in de recente groei van XRP.

Binance in crisis

Anders dan Ripple, ervaart Binance Coin moeilijkheden nadat de bijbehorende crypto-exchange, Binance, recentelijk…