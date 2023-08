XRP Rechtszaak: Procesdatum onthuld ~ Crypto-Gids

De U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) heeft drie advocaten uit haar juridische team verloren in het nieuws dat een federale rechter een rechtszaak heeft gepland voor de resterende argumenten in de zaak met Ripple Labs.

In de opmerkelijke ontwikkeling werd de meest waarschijnlijke procesdatum voor de XRP rechtszaak onthuld voor het tweede kwartaal van 2024.

Ripple v. SEC rechtszaak gepland voor april 2024

In een recente update op X (voorheen Twitter) vestigde de bekende Fox Business journalist Eleanor Terrett de aandacht op een recente ontwikkeling in de zaak van de SEC tegen Ripple.

Volgens Terrett deelde de SEC een belangrijk document met rechter Analisa Torres van de U.S. District Court voor het zuidelijke district van New York, waarin de beschikbaarheid van een rechtszaak in het tweede kwartaal van 2024 werd bekendgemaakt. De regelgevende instantie is beschikbaar voor XRP proefprocessen in de maanden april, mei en juni 2024, met uitzondering van 15-19 april, 1-7 mei en…