XRP nieuws: Waarom 22 maart het lot van Ripple kan veranderen

Het belooft een cruciale week te worden voor Ripple en XRP. Volgens het gewijzigde schema van de rechtbank moet de SEC uiterlijk 22 maart haar openingsbrief indienen met betrekking tot de sancties.

De SEC zal aandringen op een strenge straf om te voorkomen dat crypto bedrijven Sectie 5 van de Securities Act van 1933 schenden. In juli 2023 bepaalde rechter Torres dat Ripple deze sectie had geschonden door ongeregistreerde effecten (XRP) aan institutionele investeerders te verkopen.

Wat voor straf krijgt Ripple?

De initiële pleitnota over de sancties zou inzicht kunnen geven in de mogelijke straf die Ripple opgelegd zou kunnen krijgen. Ripple riskeert een strenge straf als bewezen wordt dat het bedrijf na de aanklacht Sectie 5 van de Securities Act is blijven overtreden.

Echter, als er andere gunstige ontwikkelingen voor Ripple naar voren komen, zou dit de koers van XRP aanzienlijk kunnen doen stijgen. Aan de andere kant, als de uitkomsten negatief zijn voor Ripple, kan…