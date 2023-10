XRP Ledger Behaalt Nieuwe Mijlpaal van 4,8 Miljoen Wallets

XRP heeft een nieuwe cruciale mijlpaal bereikt, wat het idee versterkt dat het steeds meer door gebruikers als hun favoriete cryptomunt wordt geadopteerd. Volgens gegevens van rich-list.info zijn er nu meer dan 4,8 miljoen XRP-wallets in het ecosysteem.

Groei van XRP-adressen

Er is een opmerkelijke stijging te zien in het totale aantal XRP-wallets. Van 4.100.000 adressen op 1 april 2022 naar meer dan 4.800.000 aan het begin van deze maand. Dit jaar is het aantal XRP-adressen sterk toegenomen, wat mede te danken is aan de aanzienlijke ontwikkelingen binnen het ecosysteem. Deze vooruitgang varieert van de constante inzet van ontwikkelaars op de XRPL tot de introductie van nieuwe gedecentraliseerde applicaties (DApps) die nieuwe gebruikers aantrekken.

Het aantal XRP-adressen blijft dus in een gestaag tempo groeien. Uit een rapport van The Crypto Basic blijkt dat er dagelijks gemiddeld 2.773 XRP-adressen worden aangemaakt.

Wie beheert de XRP-adressen?

De…