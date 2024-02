XRP koers zakt onder cruciaal niveau, wat is er aan de hand?

Hebben whales iets te maken met de koersval?

Analyseplatform Santiment onthult dat er een toename is in de activiteit van whales op het XRP-netwerk. Deze whale-transacties, met een minimale waarde van $100.000, zijn doorgaans afkomstig van zeer vermogende adressen. Opvallend was dat op 29 januari het aantal van deze transacties met 200% toenam in vergelijking met de voorgaande dagen. Dit zou kunnen wijzen op een mogelijke correlatie tussen het gedrag van de whales en de dalende koers van XRP.

Whales spelen een cruciale rol in de cryptomarkt. Vanwege hun aanzienlijke vermogen zijn zij in staat om significante prijscorrecties of rallies te initiëren. Om deze reden houden analisten en beleggers het gedrag van whales nauwlettend in de gaten, als middel om korte termijn prijsvoorspellingen te doen.

213 miljoen XRP gestolen van Ripple mede-oprichter Chris Larsen

