XRP Koers Verwachting – Kan XRP Best Presterende Crypto Worden?

Ripple (XRP) is als een van de enige cryptos in staat geweest om een kleine stijging door te voeren en is op het moment van schrijven $0,5277 waard (een stijging van 0,96%).

Deze stijging kan is te danken aan het positieve nieuws rondom deze token zoals de samenwerking tussen Ripple en de Marokkaanse Centrale Bank voor de ontwikkeling van een CBDC.

Op dit moment heeft Ripple dit een stijging van 1% opgeleverd, wat nog altijd beter is dan de bredere markt die in het rood staat met 0,15%.

Daarnaast wordt XRP ook steeds populairder in Zuid-Korea. Een recente survey van News 1 Korea laat zien dat XRP nu de favoriete optie is onder crypto enthousiastelingen van dit land.

Deze stijging in populariteit heeft ervoor gezorgd dat de koers van XRP een stijging heeft kunnen realiseren van $0,4259 op 17 augustus naar $0,5277 op het moment van schrijven.

Financiële Instituten blijven Ripple Technologie…