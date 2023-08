XRP Koers Verwachting – Gaat XRP Een Herstelbeweging Maken?

De koers van XRP is weer met 1% gestegen over de laatste 24 uur en lijkt zich weer een beetje te herstellen van de crash van van het weekend. De koers van XRP heeft hiermee een prijs bereikt van $0,525.

De stijging is waarschijnlijk mede te danken aan het recentelijke rapport dat is uitgebracht waarin werd onderzocht hoe populair crypto was bij de Koreanen. Uit dat rapport blijkt dat 20% van de jongere generatie in Zuid-Korea een houder is van XRP.

Ook al wordt Ripple’s XRP token bij de generatie jongeren in Zuid-Korea hoger gewaardeerd dan Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH), toch weerhield dit XRP er niet van om tijdens de mart crash in te storten.

XRP was een van de munten die harder werd getroffen dan gemiddeld met een daling van meer dan 10% over de afgelopen week en 25% de afgelopen maand. Toch staat de munt nog met netjes 53% hoger dan aan het begin van het jaar.

De winst van Ripple over het SEC…