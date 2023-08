Bron: TradingView

Een minimale stijging voor de prijs van de XRP: in de afgelopen 24 uur werd 0,2% bijgeschreven. Deze kleine stijging verzacht de pijn van de koersval van de afgelopen week nauwelijks. Met een huidige waarde van $0,518577 is over zeven dagen gezien liefst 13% ingeleverd.

De altcoin deed het beter dan alle andere tokens in haar segment in juli, maar moet daar nu de prijs voor betalen. Over de afgelopen maand gezien is de Ripple XRP met liefst 27% in waarde gedaald. Bovendien heeft de XRP token extra last van de zorgen en problemen die op de gehele cryptomarkt spelen.

Toch is er nog geen reden voor paniek: de XRP heeft laten zien een sterke token te zijn die goede rally’s neer kan zetten. Daardoor is het te verwachten dat de prijs weer snel kan stijgen.

XRP Koers verwachting – Bulls Verdedigen $0,50 niveau, Waar Gaat dit Naartoe?

De verschillende indicatoren laten zien dat de XRP…