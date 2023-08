XRP Koers Daalt Na FUD In Crypto Sector

Bron: TradingView

De XRP koers zag afgelopen weekend een hevige daling met als dieptepunt het niveau van $0,476220. De afgelopen 24 uur is de koers met zo’n 1,5% gedaald naar $0,520082.

Sinds het begin van de maand is XRP een ruime 32% gedaald en in de zeven voorgaande dagen zo’n 16%. Nu de koers weer rond de $0,50 verhandeld wordt, zien traders dit als een belangrijk support level voor de cryptomunt.

XRP zag natuurlijk na de uitspraak van de rechter in de rechtszaak met de SEC een flinke rally, maar deze rally is omgekeerd naar een hevige daling nu er veel FUD (Fear, Uncertainty, Doubt) aanwezig is in de crypto sector.

Deze FUD wordt mede veroorzaakt door de verslechterende economie en het omvallen van grote bedrijven in China. Ook worden de uitspraken voor goedkeuring van Bitcoin ETF’s uitgesteld door de SEC, wat investeerders laat twijfelen over de toekomst van de crypto sector.

Ondanks de hevige…