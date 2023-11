XRP en XLM zullen de Pepsi en Coca-Cola van de financiële wereld worden

Een manager bij Ripple is van mening dat XRP en XLM, twee digitale activa met soortgelijke functies, kunnen fungeren als de Pepsi en Coca-Cola van de toekomstige financiële revolutie, door hun nut voor centrale banken.

XRP en XLM: een ongekende gelijkenis

Francis Hunt, een ervaren handelaar en technisch analist, heeft onlangs zijn visie op de toekomst van XRP en Stellar (XLM) gedeeld. Dit deed hij tijdens een gesprek met Versan en Vandell Aljarrah in de meest recente aflevering van de Black Swan Capitalist-podcast.

Versan stelde een vraag aan Francis Hunt over de toekomstige rol van XRP en Stellar (XLM), met een focus op hun gelijkenissen in onderliggende technologieën en prijsbewegingen.

Het is interessant dat Jedd McCaleb, een van de sleutelfiguren achter de ontwikkeling van de XRP Ledger (XRPL), in 2014 het Stellar-netwerk oprichtte. McCaleb, die tot 2013 Chief Technology Officer bij Ripple was, heeft zijn stempel gedrukt op de Stellar-blockchain, die veel…