XRP advocaat geeft aanwijzingen voor grote aankondiging in Ripple vs. SEC rechtszaak ~ Crypto-Gids

Jurist John E. Deaton, die meer dan 75.000 XRP-houders vertegenwoordigt in de rechtszaak tussen de SEC en Ripple, heeft de spanning in de gemeenschap weggenomen met drie intrigerende aanwijzingen over zijn grote aankondiging vandaag.

De crypto advocaat deelde de hints in een post op X (voorheen Twitter).

De eerste hint van wat de gemeenschap kon verwachten in zijn op handen zijnde grote aankondiging was een foto van hemzelf geknield naast een klein tafeltje, verdiept in het bestuderen van wat papierwerk.

Deaton noemde vervolgens de XRP Ledger als zijn tweede aanwijzing. Hoewel Deaton zich eerder voornamelijk heeft gericht op de juridische aspecten van XRP en minder op de technische bekwaamheid, voeden de mogelijkheden van de plannen van de juridische expert voor de XRPL de anticipatie van het XRP leger en de bredere crypto gemeenschap.

De laatste belangrijke aanwijzing van de advocaat van de XRP-houders is dat de aankondiging ook zal gaan over de Initial Coin Offering (ICO) die in 2014…