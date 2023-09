XLM Stijgt met 10% Binnen 24 uur

Bron: TradingView

De prijs van Stellar (XLM) is gestegen met 10% gisteren in 24 uur met een beweging tot $ 0.125598 nadat het team van Stellar een indicatie gaf dat er in de komende 10 dagen “something cool” gelanceerd zal worden voor het project. Op het moment van schrijven is Stellar gestegen met ongeveer 4,5% tot $ 0.1224.

Door de verandering van vandaag betekent dit dat XLM met 2,1% is gestegen in de afgelopen week, maar nog steeds 13% gedaald is wanneer gekeken wordt naar de 30 dagen. Desondanks is de token in vergelijking met het begin van dit jaar gestegen met maar liefst 76%.

Wanneer Stellar op het punt staat om mogelijk iets heel groots uit te brengen in de komende week of iets later, zal het maar zo kunnen betekenen dat de koers van XLM binnenkort nog meer stijgingen zal doormaken.

Stellar Koers Voorspelling nadat XLM ‘s Nachts Explodeert met 10% – Wat Drijft Deze Move?

De grafiek…