Xior | Vastgoedfonds weer koopwaardig na overname?

Xior Student Housing, een in studentenhuisvesting gespecialiseerde gereglementeerde vastgoedvennootschap, nam vorig jaar vastgoedontwikkelaar Basecamp Group European Student Housing Fund I + II over. De timing van die overname was achteraf wat ongelukkig, maar aan het strategisch nut ervan twijfelen we niet.



Xior zit nu opgescheept met een hoge schuldgraad (55,3% per eind juni, tegen 48% een jaar eerder) en plant daarom desinvesteringen ter waarde van €230 mln. De overname heeft wel bijgedragen aan een forse stijging van de huurinkomsten.

Het bedrijf blijft intussen actief in een groeiniche van de vastgoedmarkt en dat nog voor vele jaren. In de verwachting dat de lange rente gaat dalen en omwille van het…