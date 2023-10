Xior | Overname remt op twee manieren de koers

Xior Student Housing is een vastgoedgroep, gespecialiseerd in de huisvesting van studenten. Het aandeel staat 12 maanden na de tip op -1,6%, exclusief dividend. Vorig jaar was er de grote overname van vastgoedontwikkelaar Basecamp Group European Student Housing Fund I + II. Het aantal studentenkamers ging met vijfduizend omhoog en het aantal landen waarin Xior actief is, klom van vijf naar acht.



Maar die overname deed de schuldgraad oplopen (55,3% eind juni 2023). Om die weer onder de 50% te krijgen gaat het Belgische bedrijf desinvesteren: vooral ondermaats presterende assets moeten eruit. Daarnaast werd de overname gedeeltelijk gefinancierd in Xior-aandelen. Maar de verkopers van Basecamp willen cash en verkopen dus regelmatig pakketten Xior-aandelen met een…