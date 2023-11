Xbox gaat gamedialogen verbeteren met generatieve AI

In een nieuwe partnerschap zet de gameconsole Xbox kunstmatige intelligentie (AI) in de schijnwerpers, met als doel gamemakers een aanzienlijke impuls te geven.

Dit innovatieve initiatief omvat de integratie van generatieve AI in de gereedschapskist voor game-ontwikkelaars, wat de creatie van games naar een nieuw niveau tilt.

Naadloze integratie van AI met NPC’s

Haiyan Zhang, algemeen directeur van gaming AI, heeft onlangs in een blogpost aangekondigd dat het bedrijf AI-gamedialoog en verhalende hulpmiddelen ontwikkelt in samenwerking met Inworld AI. Deze baanbrekende samenwerking, verspreid over meerdere jaren, richt zich op het mogelijk maken van de naadloze integratie van AI in niet-speelbare personages (NPC’s) binnen het spel. Zhang schreef het volgende:

Wij zien een wereld aan mogelijkheden om de creativiteit van game-ontwikkelaars te versnellen, de complexiteit te verminderen en de spelerservaringen te verbeteren.

In een recente aankondiging…