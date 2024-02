Xbox-exclusives nu op PS5 en Nintendo Switch

Phil Spencer – de topman van het bekende Xbox – heeft aangekondigd dat vier langgekoesterde Xbox-exclusives de overstap gaan maken. En dat naar de concurrerende platforms van Sony en Nintendo. Een onverwachte en verrassende wending die niet alleen de gamecommunity shockeert, maar ook een voorspelling lijkt voor een meer inclusieve toekomst in de game-industrie.

Een strategische onthulling?

Er gingen al langer geruchten rond over de toekomst van verschillende Xbox games. Al langer heerst er de wens om de spellen ook op andere schermen te kunnen gebruiken. Van onder andere smartphones, smart-tv’s, Windows tot aan de populaire consoles van Playstation en Nintendo Terwijl de specifieke games nog gehuld zijn in mysterie, zeggen goed geïnformeerde bronnen van alles over titels. Voorbeelden zijn het meeslepende Hi-Fi Rush en Pentiment, gevolgd door het Grounded en de populaire Sea of Thieves. Of het inderdaad om deze spellen gaat, is tot op heden niet bevestigd (of…