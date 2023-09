X/Twitter gaat weer politiek bedrijven

Om een democratie goed te laten functioneren heb je een plek nodig waar men vrij ideeën uit kan wisselen. Stel je voor dat je mensen een dergelijke plek wil aanbieden online. Dan is het verstandig om dit platform neutraal te houden en manipulatieve krachten zo veel mogelijk de deur te wijzen. Het is een dunne lijn om te bewandelen. Aan de ene kant moeten mensen hun vaak verwerpelijke meningen kunnen uiten. Aan de andere kant zijn objectief infame leugens en Russische provocateurs ook een dreiging.

Het is in ieder geval verstandig om als eigenaar van een dergelijk platform je niet pontificaal achter, bijvoorbeeld, een controversiële presidentskandidaat te scharen. In volledig ongerelateerd nieuws, X gaat weer politieke campagnes toestaan op het platform.

Voor het eerst sinds 2019

De politiek en Twitter hebben een haat-liefdeverhouding. Aan de ene kant biedt het platform de politiek een aanzienlijk podium en genereert het daardoor inkomen voor het platform. Aan de…