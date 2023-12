X krijgt Californische wet tegen haatberichten niet geblokkeerd

Leestijd: < 1 minuut

X van Elon Musk is er niet in geslaagd om een Californische wet te blokkeren die socialemediabedrijven verplicht om hun beleid ten aanzien van haatzaaiende uitlatingen, desinformatie, intimidatie en extremisme op hun platforms bekend te maken. In een acht pagina’s tellende uitspraak heeft een rechter in Sacramento een verzoek hierover van het bedrijf, dat voorheen bekend stond als Twitter, afgewezen.

Volgens de onderneming heeft de nieuwe wet niet zozeer als doel om burgers te beschermen tegen haatzaaiende content, maar gaat het erom sociale media “onder druk te zetten om bepaalde grondwettelijk beschermde inhoud te ‘elimineren’ die door de staat als problematisch wordt beschouwd”. Daarbij beriep X zich op het recht op vrijheid van meningsuiting, dat in de Verenigde Staten in de grondwet is verankerd.

De rechter is het niet met de argumentatie van het bedrijf eens. Volgens hem is hetgeen wat van de ondernemingen wordt gevraagd “niet…