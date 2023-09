X krijgt 2200 claims aan de broek van voormalige werknemers

Vrijwel gelijk na Musk zijn overname van Twitter begonnen de ontslagrondes. Maar om deze actie draconisch te noemen zou een belediging zijn voor de 7e-eeuwse Atheense wetgever aan wiens handelen we de term te danken hebben. Volgens Musk zelf heeft ruim 80% van de werknemers het veld moeten ruimen. Toen Elon het platform overnam, werkten er 8000 mensen, in april jongstleden waren dat er nog maar 1500. Een flink aantal van deze ontslagen werknemers is nu betrokken bij de 2200 zaken die lopen tegen het voormalige Twitter. De reden? Musk komt weer eens niet over de brug met de beloofde centen.

De miljardair zonder cash

Het is inmiddels een patroon te noemen, in ieder geval waar het Musk en Twitter/X samen betreft. Ondanks de door Elon vermeende staat waarin het bedrijf in oktober 2022 zou hebben verkeerd, kon het de rekeningen nog betalen. Inmiddels klepperen er nogal wat schuldeisers aan de bus bij het hoofdkantoor. Denk aan huurbazen die klagen over maanden aan…