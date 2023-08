WTF: Walter kende nieuwe vriendin al vóór opnames B&B Vol Liefde

Een flinke deuk in het vertrouwen van alle trouwe kijkers van B&B Vol Liefde. De productie van het liefdesprogramma blijkt een stuk gehaaider dan we dachten. Zo is er gelekt dat tantragod Walter en zijn nieuwe lieveling, de blonde Annemieke, elkaar al kende voor de opnames waren begonnen.

Schone schijn

Een insider vertelt Yvonne Coldeweijer dat Walter al op voorhand aan de productie vertelde dat hij een nieuwe vriendin heeft. RTL besloot desalniettemin om door te gaan met hem als deelnemer. Vermoedelijk heeft de knuffelsjamaan een contract moeten tekenen waarin hij belooft over zijn relatie te zwijgen. Daarnaast moest hij voor het programma de schone schijn ophouden tegenover de vijf gewillige dames, die honderden kilometers voor hem afreisden.

‘Tast integriteit van het programma aan’

Coldeweijer vindt het geen verstandige zet van RTL. “Ik snap dat het een programma is en dat het veel geld kost om iets wat helemaal tot in de puntjes voorgeproduceerd…