WOW: Nicol Kremers verklapt haar enorme cupmaat

Nicol Kremers (33) geeft zich graag bloot aan haar meute aanbidders. Normaal gesproken vooral letterlijk, maar vandaag ook figuurlijk. Op Instagram houdt ze zowaar een vragenuurtje zodat haar volgers haar beter kunnen leren kennen. En dat willen ze dolgraag. Een ouwe snoepert besluit niet langer om de hete brij heen te draaien en gaat direct voor de ultieme hamvraag: welke cupmaat heeft Nicolleke?

De vragen worden heter

Het vragenrondje begint redelijk tam. Iemand wilt weten waar haar chihuahuas zijn. In reactie daarop plaatst Nicol een foto in haar story waarop ze een harig onderkruipsel tegen zich aan drukt. “Hier is cocotje,” schrijft ze erbij. De vragen worden heter. Is Nicole single? Kremers geeft een volmondig ‘ja’. Dan is het tijd voor het echte werk: ”Wat is je cupmaat van je bh?”

Marlies Dekkertje

Nicol shockeert vandaag het internet. “65 H,” onthult ze. Bij deze confessie plaatst ze een foto waarop ze poseert in iets wat verdacht veel…