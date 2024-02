WOW: Huwelijk in het verschiet voor André Hazes en Monique Westenberg

André Hazes is momenteel samen met een filmploeg in New York. Dit omdat er een nieuwe documentaire wordt geschoten over zijn opwindende bestaan. Vandaag is de volksartiest met de camerastoet gespot bij een juwelier. Het zorgt voor een lawine aan vragen: gaan André en Monique binnenkort trouwen?

Een productiemaatschappij in New York maakt momenteel een documentaire over het leven van André Hazes. De film gaat over het leven van de zanger, zijn carrière en zijn huidige muziek, liet de productiemaatschappij al eerder weten. Maar in Instagram Stories lijkt André te verklapen dat er ook een rolletje voor zijn geliefde Mo in het verschiet ligt…

Naar de juwelier

“We zitten nu al driekwartier in de taxi nu”, laat André in Instagram Stories weten. “Omdat ik op TikTok heb gezien dat iemand een burger aan het eten was die zó lekker moet zijn.” Zijn neef Djarno Hofland ziet duidelijk op tegen het uitstapje naar het…