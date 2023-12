WOW! Dít is de beeldschone stiefdochter van Peter Gillis

Peter Gillis is na zijn breuk met Nicol Kremers, gevallen voor de charmes van de Eindhovense Wendy van Hout. Deze met plakplaatjes versierde milf een hoop nageslacht rondwandelen. Maar liefst vijf stuks van verschillende vaders! Eentje daarvan is de prachtige Elize (zie onderstaande foto).

Liefdesverhouding

Peters liefdesverhouding met Wendy oogt een stuk vrediger dan die met Nicolleke. Laatstgenoemde zagen we in ‘Massa is Kassa’ vooral met een smoelwerk waar het chagrijn vanaf droop. Nu Wendy op het toneel is verschenen is de sfeer een stuk verbetert en loopt de kaalkop constant te glunderen. Alhoewel Wendy ook hier en daar de kijkers irriteert met haar dubieuze gedrag, valt ze beter in de smaak bij het publiek dan haar jongere voorganger.

Vijf stiefkinderen

Peter is eerder getrouwd geweest en de vader van drie kinderen. Met Wendy in zijn leven, is zijn familie nóg verder uitgebreid. Petertje is nu de stiefvader van…