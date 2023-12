Wormhole haalt $225 miljoen binnen in nieuwe financieringsronde

Het cross-chain protocol Wormhole heeft succesvol een investering van $225 miljoen aangetrokken, wat resulteert in een waardering van $2,5 miljard.

De aankondiging van deze financiële mijlpaal werd gedaan op 29 november, waarbij de leiding van de investeringsronde in handen was van gerenommeerde namen zoals Brevan Howard, Coinbase Ventures, Multicoin Capital, Jump Trading, ParaFi, Dialectic, Borderless Capital, en Arrington Capital.

Lancering van Wormhole Labs

Naast de kapitaalinjectie heeft de Wormhole Foundation de lancering van Wormhole Labs aangekondigd. Volgens het bedrijf is dit een “onafhankelijk technologiebedrijf gespecialiseerd in het bouwen van producten, tools en referentie-implementaties die de cross-chain activiteit en ontwikkeling helpen groeien.” Momenteel maakt het gebruik van blockchain-naar-blockchain-communicatietechnologie om activa te overbruggen, orakeldatafeeds te voeden en niet-fungibele tokens over te dragen.

Wormhole zag het…