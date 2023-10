Wordt Toyota het nieuwe Tesla?

Het Japanse automerk Toyota bracht in 1990 al de eerste hybride auto op de markt. Daarnaast zijn ze producent van een van de enige beschikbare waterstofauto’s die je in Nederland kunt kopen. Dit lijkt misschien vooruitstrevend. Toch blijkt, als we kijken naar het aanbod volledig elektrische auto’s, dat Toyota enorm achterblijft.

Verkeerde keuzes Toyota

Toyota is altijd een voorloper geweest als het ging om alternatieve auto’s. In 1990 hadden ze al de eerste hybride auto. Daarna zijn ze verder gaan ontwikkelen aan plug-in hybrides en daarna zelfs waterstofauto’s. Maar nu blijkt het dat hybride auto’s toch niet de toekomst zijn. En buiten de Toyota Mirai is de enige waterstofauto die verder te koop is in Nederland de Nexo van Hyundai. Doordat er zo weinig beschikbare modellen zijn, staat het hele systeem rond waterstofauto’s in Nederland nog in zijn kinderschoenen. Zo kun je nog maar op enkele tientallen plekken waterstof tanken.

Door te investeren in…