Wordt er op de prijs van de Miljoenenjacht belasting geheven?

Leestijd: 3 minuten

Veel mensen zitten op zondagavond trouw voor de buis om te kijken naar het programma Miljoenenjacht. Naarmate de avond vordert, loopt de geldkoorts bij de deelnemers, het studiopubliek en de televisiekijkers zienderogen op.

Vaak worden er fikse prijzen gewonnen. In het programma wordt niet duidelijk of er over het prijzengeld nog belasting betaald moet worden. Wij deden onderzoek en leggen je tegelijkertijd wat uit over de zogenaamde Kansspelbelasting.

Allereerst: er zijn loterijen die met een netto geldprijs adverteren. De allerbekendste is de Staatsloterij. Het voorgespiegelde prijzengeld wordt 100% netto uitgekeerd. De organisatie draagt wel Kansspelbelasting af. Zij doen dat door het bruto prijzengeld zo te berekenen dat er na aftrek van de belasting een mooi rond bedrag overblijft.

Kansspelbelasting bij Miljoenenjacht

Zo niet bij Miljoenenjacht. Deze prijs is niet belastingvrij. De winnaar van het prijzengeld uit het fameuze gouden…