Wordt de Moiloc Mobility Bag de murse die wél aanslaat?

Stevig, waterdicht en met een ingenieus kliksysteem: is de Moiloc Mobility Bag een sociaal acceptabel alternatief voor de handtaslozen?

Hoe bewezen handig de handtas voor vrouwen ook is, bij de andere sekse wil het concept – behoudens sommige niches – niet echt aanslaan. De Mobility Bag van Moiloc lijkt verdacht veel op een hernieuwde poging de ‘man bag’ nieuw leven in te blazen.

Ga je er op een zomerse dag op uit zonder jas, gekleed in t-shirt en kekke shorts met te kleine zakken, dan heb je een uitdaging. Waar laat je je sleutels, over-sized smartphone, slimme pasjesportemonnee, kleingeld, de oplaadcase met je draadloze oortjes? En je zonnebril en je oplader? Om het nog maar niet te hebben over kauwgom of accessoires van een minder gezonde lifestyle? Voor vrouwen is het logisch om alles in een kleine handtas of clutch te vegen, maar wat doe je als vertegenwoordiger van de doelgroep voor wie dat geen vanzelfsprekende accessoire is. In elk geval…