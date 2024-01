‘Worden normaal gesproken deze zomer verkocht’

Het is nog maar de vraag of en volgend seizoen bij PSV spelen. Het tweetal beschikt over een verbintenis tot medio 2025, waardoor er ‘enige druk zit achter de contractverlengingen’, zo schrijft Rik Elfrink in een artikel voor het Eindhovens Dagblad.

“PSV bekijkt momenteel ook of een aantal contracten verlengd moet worden. Zo is al bekend dat de club met Isaac Babadi door wil, maar er zit ook enige druk op de verbintenissen van bijvoorbeeld Olivier Boscagli en Jordan Teze”, valt er te lezen in het artikel van het ED. “Kunnen deze niet worden verlengd, dan zullen zij normaal gesproken deze zomer worden verkocht.”



Elfrink meldt dat Earnest Stewart nog niet heeft gezegd of hij met het tweetal in gesprek is. “Maar duidelijk is wel dat PSV grip wil houden op hun transferrechten. De spelers zelf concentreren zich voorlopig op het huidige seizoen.” Ook Walter Benitez ligt in Eindhoven nog vast tot medio 2025.

