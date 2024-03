Woont Mark Rutte in energieslurpende woning? Het lijkt erop

Dat ziet er niet goed uit….

WONING MARK RUTTE

Premier Mark Rutte woont al jaren in een woning in de wijk Benoordenhout. Zijn woning is gebouwd in 1937 en op de woning rust een hypotheek van 150.000 euro. Althans dit was het laatste wat in het Openbaar Kadaster te zien was.

Om begrijpelijke redenen zijn zijn gegevens in het Kadaster afgeschermd. Niet te zien is dus of hij wel of niet een andere woning heeft gekocht. Eerder deden al lange tijd geruchten de ronde dat Rutte, op een steenworpafstand van Paleis Huis den Bosch waar onze koning Willem Alexander en koningin Maxima wonen, een penthouse zou hebben gekocht van meer dan een miljoen euro.

ENERGIELABEL WONING

Dat bleek niet het geval te zijn. Bekendeburen was wel nieuwsgierig naar het energielabel van zijn woning. Juist ook omdat politiek Den Haag iedereen maar aanstuurt om zijn optrekje te verduurzamen en te isoleren om de energiekosten terug te dringen.

Maar doen ze dat zelf ook? Eerder…