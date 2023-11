woning met hoog energielabel vaker en duurder verkocht

Leestijd: < 1 minuut

Het Kadaster heeft geobserveerd dat woningen met een hoog energielabel niet alleen vaker verkocht worden, maar ook hogere verkoopprijzen opleveren.

In de eerste maanden van 2020 zijn er ongeveer 8500 woningen met energielabel A verkocht, terwijl dit aantal in het tweede kwartaal van 2023 steeg naar 10.400.

Deze trend staat in contrast met woningen met een laag energielabel (F of G), waarvan de verkoop is afgenomen van 5700 in het eerste kwartaal van 2020 naar 4000 in het tweede kwartaal van 2023.

Prijsverschillen en Markttrends

Het prijsverschil tussen woningen met de hoogste (A) en laagste (G) energielabels is aanzienlijk gestegen. In 2020 was dit verschil 60.000 euro, maar het is inmiddels toegenomen tot 140.000 euro. Hoewel de algemene prijzen van koopwoningen begin 2023 enigszins daalden, was deze daling het meest opvallend bij woningen met energielabels F en G.

Bijzonder is dat vooral grotere appartementen (groter dan 80 vierkante…