Wonen als een filmster in deze Spaanse finca. Bekendeburen heeft deze te koop! Zie foto’s

Ben je Nederland zat en wil je eindelijk eens de kwaliteit van je verhogen, bekendeburen helpt je hierbij. Dit keer deze 5 sterren finca aan de Benissa Costa in Spanje

Wie als God in Spanje wil wonen hoeft zijn aardse paradijs niet langer te zoeken.



Deze schitterende 5-sterren finca met een woonoppervlak van 517 m2 op een prachtige aangelegde tuin van 8000 m2 biedt alles wat zelfs de meest verwende filmster zich maar zou kunnen wensen.

PARADIJS

Er zijn 4 slaapkamers en 5 badkamers en het prachtige zwembad meet 13,5 bij 10 meter.



Hier kan je alleen maar in superlatieven over schrijven. Dit is een van de mooiste huizen in de wijde omgeving. Neem contact (app of bel 0034622455396) op voor een bezichtiging of mail [email protected] of 06-27179079

VRAAGPRIJS; 2,5 MILJOEN EURO KOSTEN KOPER

Bekijk de foto’s maar