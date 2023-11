Wolters Kluwer | Tragere groei bij informatie- en datagroep

Na negen maanden in 2023 bedraagt de autonome omzetgroei (zonder overnames) bij constante wisselkoersen 5%. Een jaar eerder was dit nog 6% en de groei is ook iets vertraagd tegenover de eerste jaarhelft. Met name de afdeling Financial & Corporate Compliance heeft het lastig omdat er minder nieuwe beursgangen en grote overnametransacties waren. Die afdeling was de traagste groeier met een omzetklim van 1% tegenover nog 5% in dezelfde periode vorig jaar. Tax & Accounting (+8%) liet het hoogste groeicijfer optekenen, gevolgd door Health (+6%) en Legal & Regulatory (+4%). De operationele winst ligt na negen maanden 2% lager dan een jaar eerder. Daardoor daalde de marge zoals verwacht naar 26,1%. De…