Wolters Kluwer: defensief bedrijfsmodel blijft beleggers verleiden

Het aandeel Wolters Kluwer sloot het jaar af in de buurt van zijn historische top en zag de koers in 2023 met 30% toenemen. Wolters Kluwer levert gespecialiseerde informatie aan onder meer artsen, accountants, fiscalisten en andere juridische en financiële specialisten. Al met al maken professionals uit verschillende sectoren gebruik van de diensten van het bedrijf. Door de hoge instapdrempel in deze sector en het relatief beperkt aantal concurrenten beschikt Wolters Kluwer over een grote prijszettingsmacht. Veruit het grootste deel van de omzet (81%) is van terugkerende aard dankzij abonnementen.

Margedoelstelling blijft intact

Wolters Kluwer noteert in…