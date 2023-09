Wolff woedend na F1-race Zandvoort: Strategie was catastrofaal

Terwijl het flink aan het regenen was in de beginfase van de race op Zandvoort hadden de strategisten van het team van Mercedes besloten om zowel George Russell als Lewis Hamilton door te laten rijden. Dat bleek de verkeerde keuze, beide heren vielen erg ver terug en moesten daarna zich terugvechten door het veld heen. Dat het strategische team het zo verkeerd inschatte, is volgens teambaas Toto Wolff ‘een catastrofe’.

“We hebben het helemaal verkeerd gedaan”, steekt Wolff bij Sky Sports van wal. “We moeten dit grondig gaan nakijken. Dit is niet iets wat van één onderdeel of één persoon komt, maar van de communicatie tussen de coureurs, pitmuur, strategie en de mensen die het weer in de gaten houden. Dit is absoluut ver onder het niveau van ons, ook van mij. Het is dan ook goed dat dit nu zeer doet, dat het ons steekt.” Het chagrijn past in het algehele gevoel dat Mercedes over heeft gehouden aan de Nederlandse Grand Prix. Lewis Hamilton werd…