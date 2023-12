Woedend AZ in beroep tegen boete van UEFA – Voetbal International

AZ is boos over een boete die de UEFA heeft opgelegd naar aanleiding van de thuiswedstrijd in de Conference League tegen Legia Warschau. De club uit Alkmaar moet veertigduizend euro betalen vanwege wanordelijkheden rond dat duel. AZ gaat in beroep tegen de uitspraak.

De wedstrijd tegen Legia, die AZ op 5 oktober met 1-0 won , deed veel stof opwaaien vanwege de ongeregeldheden die de supporters van de Poolse club veroorzaakten. Ook raakten verschillende spelers van Legia betrokken bij een vechtpartij met de Mobiele Eenheid, waar over en weer schande over werd gesproken.

AZ ontving nog geen gemotiveerde uitspraak van de UEFA over de boete, maar de club is het hoe dan ook oneens met de straf. In het document van de bond staat alleen dat de boete is gegeven vanwege het ‘niet kunnen waarborgen van de veiligheid van het bezoekende team’ en in het algemeen de veiligheid rond de wedstrijd.