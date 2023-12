WK-ganger Schalk lonkt naar de Eredivisie – Voetbal International

Na avonturen in Schotland, Zwitserland en Japan lijkt Alex Schalk (31) af te stevenen op een terugkeer naar Nederland. De Bredanaar staat nog tot eind december onder contract bij Urawa Red Diamonds, waarmee hij momenteel actief is op het WK voor clubs. Vrijdag schoot Schalk de Japanners naar de halve finale , waarin Manchester City dinsdag de tegenstander is.

In een VI-reportage vertelt Schalk over zijn ervaringen in Japan, zijn band met teamgenoot Bryan Linssen en zijn plannen voor de toekomst. In zijn geboortestad, bij zijn eerste profclub, zien velen hem graag komen. ‘De Bomber van Breda had allang weer bij NAC moeten spelen’, vindt Linssen.